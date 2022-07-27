60-летняя женщина погибла, школьник пострадал в ДТП со самосвалом под Ангарском

60-летняя женщина погибла, 3-летний ребенок пострадал в ДТП со самосвалом под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем 27 июля в пригороде Ангарска. В районе съезда с трассы Р-255 «Сибирь» с односторонним движением иномарка «Тойота Филдер» столкнулась с самосвалом «Шакман». От удара смяло переднюю часть авто. По предварительным данным, легковушка, ехавшая со стороны города нефтехимиков, выехала на встречку и врезалась в большегруз. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате случившегося погибла пассажирка универсала – 60 летняя женщина, - рассказали в ведомствах. - Госпитализированы в медицинское учреждение 65-летний летний водитель «Тойоты» и несовершеннолетний пассажир 10-ти лет. Водитель тягача не пострадал.

На месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД и сотрудники экстренных служб. Полицейские регулируют движение транспорта. Причина, по которой автомобиль оказался на встречке, устанавливается.

Прокуратурой организована проверка по факту ДТП.

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