Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске мужчина выпал из окна восьмого этажа. Из-за тяжелых травм он скончался на месте. Несчастный случай произошел днем 27 июля на улице Байкальской. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердил источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работает оперативная группа.

По предварительным данным, погибший праздновал день рождения друга в хаммаме, который располагается в многоэтажке. Пытаясь открыть окно, он сорвался вниз.

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