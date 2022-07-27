В Иркутске умер художник Виктор Мироненко. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Иркутске умер художник Виктор Мироненко.

Также Виктор Михайлович был известен как ветеран труда и член Иркутского регионального отделения Союза художников России. Он родился 22 июня 1941 года в селе Кривая Руда Полтавской области. В 1965 году окончил педагогическое отделение Иркутского училища искусств, где учился у Богданова, Вычугжанина, Тетенькина. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- После художник получает высшее педагогическое образование, которое побудило в нем интерес к отечественной истории, в частности - к декабристам, - рассказали в региональном минкульте. - В 70-80-х годах XX века он пишет портреты Волконского, Трубецкого.

Умер художник Виктор Мироненко на 81-м году жизни.

С 1975 году Виктор Михайлович являлся членом Союза художников СССР. С 1965 года участвовал в отечественных и зарубежных выставках. Администрацией города Иркутска ему присуждено звание «Человек года». Художник был удостоен профессиональных наград и благодарственных писем. Прощание с живописцем состоится 30 июля, в субботу, с 10.00 до 11.00 по адресу: улица 3 Июля, 20.

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