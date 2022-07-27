Работников сельской администрации обвиняют в пожаре в Качугском лесничестве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Качугском районе возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации села Большая Тарель. По версии следствия, должностные лица допустили нарушения правил пожарной безопасности при профилактическом отжиге сухой травы на участках, граничащих с землями лесного фонда России. Из-за этого произошел пожар в местном лесничестве. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Вследствие пожара повреждены и уничтожены лесные насаждения лесного фонда, а также понесены затраты на привлечение сил и средств, задействованных в тушении лесного пожара, - рассказали в ведомствах.

В настоящее время следователями СК проводятся допросы должностных лиц и другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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