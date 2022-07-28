До +24 прогреется воздух в Иркутске днем 28 июля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 28 июля ожидается с переменной облачностью и без осадков. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 28 июля дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем ожидаем температурных показателей воздуха до +22…+24.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 28 июля подарит сибирякам сильные и очень сильные дожди, а также ливни и грозы, возможен даже град. Кратковременные дожди прольются в Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских районах.

Порывы ветра в четверг в районах будут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +21…+21, если небо затянут облака, похолодает до +15…+20. Теплее всего сейчас в Катангском районе и на северо-востоке региона, там днем воздух прогреется до +28…+33, в низинах до +22…+27.

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