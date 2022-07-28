Уличные зарядки возобновили во всех округах Иркутска. Фото: администрация города Иркутска

В Иркутске стартовали массовые зарядки на улицах. Всего для этих целей выделили 18 площадок во всех городских округах. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Впервые проект был реализован в прошлом году и стал очень популярен у иркутян. По просьбам горожан мы решили его продолжить, - рассказали в мэрии.

Площадки к проведению тренировок готовы. Вести занятия будут опытные инструкторы. Они обещают подбирать нагрузку для спортсменов-любителей согласно их способностям и возможностям здоровья. Ограничений по возрасту для желающих потренироваться на свежем воздухе – нет.

- До 15 сентября проведут не менее 30 зарядок, - уточняют в администрации Иркутска. - В случае плохих погодных условий возможно изменение в расписании.

Кстати, группы заинтересованные в проведении зарядок могут при знакомстве с тренером договариваться об удобном им времени.

ЦИФРА

Более 4000 зарядок на свежем воздухе провели в Иркутске в 2021 году.

КОНКРЕТНО

Куда идти на зарядку: адреса и время встреч в Иркутске

-сквер на Шахтерской – в 18:30 (будние), в 13:00 (выходные);

-улица Розы Люксембург, 213 – с понедельника по воскресенье в 10:00;

-стадион школы № 38 – с понедельника по воскресенье в 11:00;

-парк «Комсомольский» – с понедельника по воскресенье в 9:00;

-площадь «50 лет Октября» – с понедельника по среду в 17:30, с четверга по воскресенье в 11:00;

-стадион школы № 22 – с понедельника по воскресенье в 16:00;

-площадь Декабристов – с понедельника по воскресенье в 16:00;

-площадь у Московских ворот – с понедельника по воскресенье в 11:00;

-микрорайон Топкинский между домом № 25 и детским садом № 126 – с понедельника по воскресенье в 19:00;

-Каштаковская роща – с понедельника по среду в 19:30, с четверга по воскресенье в 9:00;

-Площадь ракетчиков в микрорайоне Зеленый – в 20:30 (будние), в 11:00 (выходные);

-стадион школы № 6 – с понедельника по воскресенье в 9:00;

-сквер имени Вампилова – с понедельника по воскресенье в 9:00;

-микрорайон Университетский, 41а – с понедельника по воскресенье 9:00;

-парк Парижской коммуны – с понедельника по субботу в 12:00, воскресенье в 18:00;

-роща «Звездочка» – с понедельника по воскресенье в 9:00;

-стадион школы № 24 – понедельник, среда, пятница в 8:00, вторник и четверг в 10:00, воскресенье в 18:00;

-стадион школы № 75– понедельник, среда, пятница в 9:30, вторник и четверг в 18:00.