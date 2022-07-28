Летние кинопоказы проходят во дворах Иркутска

Кино под открытым небом проходит во дворах Иркутска. Фото: администрации города Иркутска

В Иркутске показывают кино под открытым небом. Летние кинопоказы проходят во всех округах. В афише выездного кинотеатра такие фильмы, как «Огонек-огниво», «Вне зоны доступа», «Полное погружение». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Такие кинопоказы объединяют жителей одного района, дают возможность живого общения и приносят положительные эмоции, - рассказали в администрации города Иркутска. - Основная цель – создать для людей разных возрастов доступный культурный досуг.

За сезон – с июня по сентябрь пройдет в общей сложности полсотни показов. Стоит отметить, что летние кинопоказы проводят в столице Приангарья уже десять лет, так как этот проект полюбился иркутянам. Только за первые два месяца лета на киносеансах под открытым небом побывало уже больше двух тысяч горожан.

КОНКРЕТНО

Как узнать расписание кино под открытым небом и место следующего показа

Можно позвонить в мэрию:

- 8 (3952) 52-04-14

Или прийти по адресу: улица Марата, 14, кабинет 203.