Черные лесорубы вырубали лес, скупая льготы на его получение у жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Деятельность черных лесорубов пресекли накануне полицейские в Приангарье. Вырубали деревья подозреваемые, скупая у жителей региона льготы на получение лесных насаждений для строительства дома или заготовки дров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Используя эти бумаги, проводилась рубка деревьев, а полученная древесина в итоге реализовывалась, - говорят в полиции. - По данным оперативников, бригада действовала в течение нескольких лет, только за последнее время срубив свыше 100 кубических метров деревьев и нанеся тем самым урон природному фонду на сумму около 2 миллионов рублей.

При обыске базы были обнаружены более 1000 бревен сосны, лиственницы и березы, также там хранился пиломатериал – не менее 90 кубических метров. У лесорубов изъяты не только лес, но и спецтехника, плюс вездеход, внедорожники, квадроциклы, и крупную сумму – свыше 2.7 миллиона рублей. У подозреваемых также забрали всю документацию.

Читайте также:

Спортсмен на лету поймал троих детей, спрыгнувших из окна горящей квартиры в Бурятии, и получил травму. Тимур Рузметов из Северобайкальска пострадал сам – отбил руки и повредил ногу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08