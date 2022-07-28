Тулун вошел в десятку лучших моногородов России. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Впервые с 2016 года в десятку победителей рейтинга моногородов России по итогам 2021 года вошел моногород Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Тулун стал в 2021 году городом-рекордсменом по количеству заключенных соглашений с Фондом МОНОГОРОДА.РФ, цель которого – формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации, развития городской среды,- отметили в правительстве Приангарья. - С этим фондом тулунчане подписали восемь соглашений на получение предпринимателями льготных займов на длительный срок под ноль процентов годовых на общую сумму около 70 миллионов рублей.

По итогам прошлого года в Тулуне создано 309 новых рабочих мест, объем инвестиций в экономику города увеличился в 3,5 раза и составил более трех миллиардов рублей.

Напомним, для составления рейтинга моногорода оценивают по 17 показателям, сгруппированным в четыре блока: статистические показатели, опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития.

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