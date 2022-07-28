Тротуар отремонтировали на улице 30-й Дивизии в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске по просьбам горожан отремонтировали тротуар на улице 30-й Дивизии.

- Тротуар был в плачевном состоянии, с годами он сильно разрушился. Было практически невозможно по нему ходить. Мы обратились в администрацию города, - рассказала жительница улицы Дальневосточной Марина Рубахина. - Сейчас здесь уложили новый асфальт, обустроили уклоны. Мы довольны.

Новая пешеходная дорожка достаточно просторная, больше трех метров шириной. Старую плитку отсюда убрали, сделали гранитные бордюры.

Деньги на ремонт направили из бюджета города и «депутатского фонда». Напомним, по решению Думы Иркутска и городской мэрии каждому округу выделяют по 10 миллионов рублей. Часть этой суммы и потратили на тротуар.

- Здесь большой пешеходный трафик, - сказала заместитель главы Октябрьского округа Ольга Кожевникова. - Подрядчик выполнил работы меньше, чем за три недели. Вместе с комитетом городского обустройства мы постоянно контролировали, чтобы ремонт был сделан качественно.