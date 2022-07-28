Мотоциклист погиб, столкнувшись с "буханкой" в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Накануне вечером, 27 июля, на федеральной трассе Р-258 «Байкал» столкнулись мотоцикл и "буханка", в которой в момент аварии находилось пять пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации водитель мотоцикла «Сузуки», следуя в направлении города Улан-Удэ, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «УАЗ», - рассказали в ведомстве.

Из-за тяжелых травм 33-летний мотоциклист скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам «УАЗа», перевернувшегося после столкновения. Инспекторами ГИБДД проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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