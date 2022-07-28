На Ангарском цементно-горном комбинате прошли практику студенты БГТУ им. В.Г. Шухова. Фото предоставлено компанией.

За период с января по июнь 2022 года производственную практику в АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») прошли 26 человек, из них 23 – студенты учебных заведений Иркутской области. Еще трое – учащиеся Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.

Ангарский цементно-горный комбинат привлек студентов белгородского вуза, окончивших третий курс кафедры технологии цемента и композиционных материалов, предложением пройти практику в должности мастеров цеха. Ребятам организовали проживание в Ангарске за счет предприятия. Будущие специалисты были устроены в основные производственные цеха: «Помол», «Сырьевой», «Обжиг».

«Раньше мы лишь с экскурсией бывали на одном из цементных заводов в центральной России, – рассказали студенты. – Здесь же впервые так близко ознакомились с масштабным производством: на предприятии эксплуатируются четыре вращающиеся печи, пять сырьевых и восемь цементных мельниц. Неожиданным для нас оказалось то, что «Ангарскцемент» в качестве сырья для производства цемента использует мраморизованный известняк. Мы посетили сырьевую базу комбината – Слюдянское месторождение мрамора – и получили, конечно, грандиозные впечатления!»

Ребята не исключают, что по окончании обучения трудоустроятся на Ангарский цементно-горный комбинат. К слову, один из студентов, официально завершив практику, решил остаться на предприятии до 20 августа.

Напомним, холдинг «Сибирский цемент» активно взаимодействует с учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для предприятий цементной промышленности. В их числе – Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Искитимскийфилиал Новосибирского строительно-монтажного колледжа и Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Студенты данных заведений регулярно проходят производственную практику на предприятиях холдинга.

«Привлечь в Иркутскую область молодых людей, живущих в европейской части России, непросто, – отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Надеюсь, в будущем выпускники БГТУ выберут местом своей работы Ангарский цементно-горный комбинат, как некоторые наши работники – выпускники этого вуза, ставшие со временем руководителями подразделений. Завод предлагает молодым специалистам наставничество, перспективы карьерного роста, стабильность. Продолжая профориентационную работу с молодежью, мы вносим вклад в развитие цементной отрасли».

На правах рекламы.