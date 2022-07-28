Два пожара действовали в лесах Иркутской области утром 28 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 28 июля тушат пожары в лесу в Катангском районе Приангарья. Леса горят на площади 220 гектаров. Тайга загорелась в результате плохой погоды, сильного ветра и тридцатиградусной жары. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Тайгу тушили около 250 пожарных. Воздушное наблюдение проводили три самолета. Два вертолета транспортировали участников операции. В сумме авианалет составил более 23 часов, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

За прошедшие 24 часа в регионе потушили два пожара площадью 20 гектаров. Кстати, противопожарный режим в северных районах области действует до 15 августа, и посещение тайги во время него запрещено. Связано это с риском возникновения огня. За посещение лесов грозят штрафы, а также может дойти до уголовного наказания.

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