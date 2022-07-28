181 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 подтвержденный случай заражения коронавирусом. По данным на 28 июля, с начала пандемии было зафиксировано 298 179 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона.

- Лечение в госпиталях области проходит 271 пациент, это на 9 человек больше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Справились с опасной болезнью 293 498 заболевших, 34 из них получили отрицательные тесты на COVID накануне.

За последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Иркутской области. За все время от инфекции скончались 8 698 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 722 жителя Приангарья.

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