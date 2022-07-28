Синоптики: до +33 градусов потеплеет в Иркутской области 28 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 июля в Иркутской области ожидается теплый, а местами даже жаркий день. В областном центре ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов. Дождя не будет, однако северо-западный ветер усилится до 5-10 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- Переменная облачность и местами кратковременные дожди ожидаются в Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских районах, - отмечают синоптики. - В селеопасных районах пройдут ливни с грозой и ветром до 14 м/с.

При этом столбик термометра вырастет до отметки +21...+26 градусов, при облачной погоде - до +15...+20. Самая высокая температура сегодня установится в Катангском и северо-восточных районах. Там жара достигнет +28...+33 градусов, местами +22,+27.

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