Локальное скопление грозовых облаков над Киренском стало причиной сильнейшего урагана. Фото: правительство Иркутской области

В минувшие выходные сильней ураган обрушился на Киренский район. Ветер, скорость которого достигала 32 м/с (115 км/ч), повалил опоры энергоснабжения и деревья, повредил крыши домов. Причиной этому стало локальное скопление грозовых облаков. Об этом сообщает заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН – кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.

- Ураган был связан с формированием на подветренных склонах Прибайкальского хребта вблизи северной оконечности озера Байкал мезомасштабного конвективного комплекса (МКК) – локального скопления грозовых облаков, которое уже проявило себя сильной грозой 19 июля в западных и южных районах Иркутской области, - рассказала Инна Латышева.

Из-за того, что в Киренске температура достигла 30 градусов, южные прогретые массы воздуха при переваливании Прибайкальского хребта встретились с опускающимися холодными воздушными массами, что привело к взрывному развитию грозового облака. Затем оно сместилось на северо-запад и достигло Киренска.

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