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Общество28 июля 2022 6:06

Локальное скопление грозовых облаков над Киренском стало причиной сильнейшего урагана

Такой вывод сделали ученые из Иркутска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Локальное скопление грозовых облаков над Киренском стало причиной сильнейшего урагана. Фото: правительство Иркутской области

Локальное скопление грозовых облаков над Киренском стало причиной сильнейшего урагана. Фото: правительство Иркутской области

В минувшие выходные сильней ураган обрушился на Киренский район. Ветер, скорость которого достигала 32 м/с (115 км/ч), повалил опоры энергоснабжения и деревья, повредил крыши домов. Причиной этому стало локальное скопление грозовых облаков. Об этом сообщает заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики СО РАН – кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.

- Ураган был связан с формированием на подветренных склонах Прибайкальского хребта вблизи северной оконечности озера Байкал мезомасштабного конвективного комплекса (МКК) – локального скопления грозовых облаков, которое уже проявило себя сильной грозой 19 июля в западных и южных районах Иркутской области, - рассказала Инна Латышева.

Из-за того, что в Киренске температура достигла 30 градусов, южные прогретые массы воздуха при переваливании Прибайкальского хребта встретились с опускающимися холодными воздушными массами, что привело к взрывному развитию грозового облака. Затем оно сместилось на северо-запад и достигло Киренска.

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