В Иркутске росгвардейцы благоустроили места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

В Иркутске росгвардейцы вместе с военными авиационной эскадрильи привели в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Местом проведения акции выбрали Радищевское кладбище Иркутска. В годы войны здесь хоронили советских солдат, умерших в военном госпитале №325. Всего на территории кладбища похоронено более 500 фронтовиков, - уточнили в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии помогли благоустроить захоронения, очистили территорию погоста от веток и мусора, привели в порядок оградки, памятники. Участники акции отметили, что подобная работа важна для сохранения памяти тех, кто положил свои жизни для светлого будущего. Нельзя допускать того, чтобы места захоронений участников Великой Отечественной войны были забыты и заброшены.

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