Дождь и сильный град ожидаются в Иркутской области 29 июля

Дождь и сильный град ожидается в Иркутской области 29 июля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода по-прежнему не балует жителей Иркутской области. 29 июля в регионе ожидается переменная облачность, дождь.

- 29 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

На территории региона возможно возникновение ЧС из-за сложных погодных условий. Наиболее сложная обстановка будет складываться в северных районах региона: в Киренском, Усть-Кутском м Катангском.

В столице Приангарья ожидается +26 днем и +13 ночью. Скорость ветра будет небольшой, 6 метров в секунду. Погода не стабилизируется и в выходные. По прогнозам Гидрометцентра Иркутской области, 30 и 31 июля ожидается облачность и небольшой дождь.

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