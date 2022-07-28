Трех туристов из Иркутской области спасли со скалистого берега в Малом море. Фото: БПСО

Трое туристов оказались в ловушке на скалистом берегу на Малом море. Во время прогулки из бухты Базарной в сторону полуострова Кобылья голова резко испортилась погода, из-за чего моторную лодку начало раскачивать и закидывать волной. Позже мотор и вовсе заглох. Спасателям о нуждающихся в помощи людях сообщили очевидцы. Они проходили на катере мимо, но не смогли пристать к берегу из-за сильного ветра и волны. Об этом сообщают в пресс-службе ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

- Мы обнаружили людей на камнях, их лодку залило. Пристать к берегу не было возможности. Вода просто «кипела» — сложный характер волны, плюс сильный ветер, - прокомментировал спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда Валерий Корнилов. - Мы попросили их сесть в лодку, кинули веревку и подтянули к катеру.

На помощь пострадавшим из поселка Сахюрта вышли спасатели БПСО на катере «Стрингер-550». Спасатели транспортировали людей и отбуксировали лодку в безопасное место.

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