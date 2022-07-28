В Иркутске грабители под видом девушек заманивали жертв на "свидания" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутске полиция задержала грабителей, которые выдавали себя за привлекательных девушек и втирались в доверие жертв в соцсетях. На уловку попался 30-летний мужчина. Оперативникам пострадавший рассказал, что в интернете познакомился с молодой красавицей и в тот же день отправился на первое свидание. Встреча должна была состоятся около дома, расположенного по улице Костычева. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибыв на место, к потерпевшему подъехала иномарка из которой вышли трое неизвестных и потребовали отдать им золотую цепочку, так как девушка, с которой происходило знакомство, является несовершеннолетней, - рассказали в ведомстве.

Отказав агрессивным незнакомцам, иркутянин забежал в близлежащий магазин и попросил продавца нажать тревожную кнопку. В этот момент неизвестные скрылись с места инцидента на авто.

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