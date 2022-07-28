Носить маски при посещении больниц рекомендуют жителям Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Губернатор Игорь Кобзев поручил проконтролировать количество инфекционных коек, запас лекарств, средств индивидуальной защиты и кислорода, усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса, проверить исправность медоборудования.

- Особое внимание члены штаба обратили на необходимость ревакцинации и вакцинации от коронавируса. Поставить вакцину можно в поликлиниках по месту жительства, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. - Посетителям медучреждений рекомендуется вновь использовать защитные маски.

Также в больницах региона усилят работу по правильной диагностике и медицинской сортировке больных. Медучреждения должны быть готовы развернуть койки для больных COVID-19.

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