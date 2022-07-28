Затонувший теплоход подняли со дна Братского водохранилища. Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Буксировочный теплоход подняли со дна Братского водохранилища по требованию межрайонной природоохранной прокуратуры. О частично затонувшем «Новаторе» стало известно после проведенной проверки исполнения законодательства об охране водных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- В целях устранения нарушений природоохранным прокурором направлено исковое заявление в суд, который признал незаконным факт нахождения затонувшего судна в водном объекте и возложил на собственника обязанность устранить нарушения законодательства, - рассказали в ведомстве.

Решение суда исполнено в полном объеме, теплоход перевезен из акватории Братского водохранилища.

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