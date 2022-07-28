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Общество28 июля 2022 9:08

Затонувший теплоход подняли со дна Братского водохранилища

Об этом потребовали в межрайонной природоохранной прокуратуре
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Затонувший теплоход подняли со дна Братского водохранилища. Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Затонувший теплоход подняли со дна Братского водохранилища. Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Буксировочный теплоход подняли со дна Братского водохранилища по требованию межрайонной природоохранной прокуратуры. О частично затонувшем «Новаторе» стало известно после проведенной проверки исполнения законодательства об охране водных объектов. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- В целях устранения нарушений природоохранным прокурором направлено исковое заявление в суд, который признал незаконным факт нахождения затонувшего судна в водном объекте и возложил на собственника обязанность устранить нарушения законодательства, - рассказали в ведомстве.

Решение суда исполнено в полном объеме, теплоход перевезен из акватории Братского водохранилища.

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