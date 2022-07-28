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Общество28 июля 2022 10:11

Рассказываем, по каким адресам ожидается отключение света в Иркутске 29 июля

Отключение света пройдет в Иркутске 29 июля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рассказываем, по каким адресам ожидается отключение света в Иркутске 29 июля

Рассказываем, по каким адресам ожидается отключение света в Иркутске 29 июля

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске 29 июля пройдут плановые отключения света. Самое долгое из них продлится до 9 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, Октябрьского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидаются плановые отключения, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключение света в Иркутске 29 июля: адреса и сроки

Отключения света пройдут в Иркутске 29 июля.

Отключения света пройдут в Иркутске 29 июля.

Актуальные адреса, где не будет света.

Актуальные адреса, где не будет света.

Самое длительное отключение достигнет 9 часов.

Самое длительное отключение достигнет 9 часов.

В таблице указаны сроки отключений.

В таблице указаны сроки отключений.

Компания просит отнестись с пониманием к неудобствам.

Компания просит отнестись с пониманием к неудобствам.

Адреса и сроки в Ленинском районе

Адреса и сроки в Ленинском районе

Где не будет света 29 июля в Иркутске

Где не будет света 29 июля в Иркутске

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу

Ленинский район

Ленинский район

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