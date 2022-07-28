Отключение света в Иркутске 29 июля: адреса и сроки

Рассказываем, по каким адресам ожидается отключение света в Иркутске 29 июля
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В Иркутске 29 июля пройдут плановые отключения света. Самое долгое из них продлится до 9 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, Октябрьского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».
- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.
Также жителей районов, где ожидаются плановые отключения, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.
Отключения света пройдут в Иркутске 29 июля.
Актуальные адреса, где не будет света.
Самое длительное отключение достигнет 9 часов.
В таблице указаны сроки отключений.
Компания просит отнестись с пониманием к неудобствам.
Адреса и сроки в Ленинском районе
Где не будет света 29 июля в Иркутске
Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу
Ленинский район
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