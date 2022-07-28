Иркутянам объяснили, почему мужчины с пивным животом ведут себя как женщины

Иркутянам объяснили, почему мужчины с пивным животом ведет себя как женщины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пивной живот возникает у мужчин не только из-за пива, но и из-за излишнего увлечения любыми продуктами с высоким гликемическим индексом. Об этом сообщила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

-Эти продукты резко повышают уровень глюкозы в крови и способствуют выделению инсулина, что приводит к ожирению, - пояснила врач. -Более того, у мужчины меняется психическое состояние, и в некоторых аспектах он становится похожим на женщину.

Речь идет о современном питании, когда в ход идут конфеты, тортики, пирожные, пряники, а заодно и пиво. Все это способствует выработке инсулина. Испытывая постоянный голод, мозг требует все больше и больше глюкозы - так вырабатывается зависимость от сладких продуктов. С точки зрения здоровья, так развивается диабет.

Но, когда нарушаются все процессы метаболизма, меняется и поведение. Вырабатывается подобие женских гормонов, а мужчина становится капризным, слабым. Ему становится сложнее принимать решения, ставить и добиваться целей. И в результате нерабочее состояние, все валится из рук.