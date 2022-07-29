Синоптики рассказали, в какой половине дня ждать дождь в Иркутске 29 июля

Небольшой дождь ожидается в Иркутске 29 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 29 июля обещает горожанам дождь. Он будет небольшим и прольется во второй половине дне – вечером. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 29 июля ожидается с переменной облачностью, осадки – вечером, - говорят метеорологи. – В областном центре дует ветер восточной четверти со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +23…+25.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в пятницу в норме – составляет 716 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 29 июля также предполагает переменную облачность и дожди: местами – кратковременные, местами - например, как в северных территориях Приангарья, - сильные. В селеопасных районах также сегодня сильные осадки, грозы, есть вероятность града.

Ветер дует с порывами до 14 м/с, на севере региона – до 15-20 м/с. Днем по области +21…+26, при натекании облаков будет прохладно до +14…+19. Теплее всего 29 числа в Катангском районе, там до +25…+30.

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