Почему детям в городе не стоит ходить босыми даже в песочнице рассказал педиатр Фото: Мария ГОРЕЛОВА

«Снимите с него сандалии, пусть хоть в песочнице походит босиком, ведь полезно - закалка» - такой совет можно иногда услышать на детской площадке. Закалка, закалкой, а делать этого в условиях города - опасно. Босоногое детство в городских условиях может привести к ряду тяжелых заболеваний, самое «безобидное» из которых будет лишай. Этим знанием с корреспондентом NEWS.ru поделилась педиатр Юлия Сиверцова.

Врач отметила, что в песочнице малыши могут подхватить даже бешенство. И если оно будет поздно выявлено, есть вероятность летального исхода. К опасным «последствиям» босых ног в городской песочнице может также быть любое повреждение – кожных покровов или сухожилий.

- Есть достаточно приличные шансы подхватить столбняк, наступив, например, на гвоздь, - рассказала NEWS.ru Юлия Сиверцова.

При этом хождение босиком все же очень полезное занятие, но подходить к нему нужно с умом. Где лучше с детей снимать обувь, читайте здесь.

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