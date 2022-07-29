Подросток на мотоцикле угодил в ДТП с 6-летним велосипедистом в Иркутском районе

Обоим мальчикам потребовалась помощь медиков. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В рабочем поселке Маркова в Иркутском районе накануне произошло ДТП, участниками которого стали двое несовершеннолетних. Ребенок 2009 года рождения сел за руль мотоцикла, и столкнулся с шестилетним велосипедистом, ехавшим с ним в одной направлении. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

- Обоим мальчикам потребовалась помощь медиков, - говорят инспекторы. - По данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка, как действиям детей, так и их законных представителей, по итогам которой будет вынесено правовое решение.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям, что родители должны пристально следить за детьми, особенно во время каникул. Нахождение детей вблизи дорог, разрешение им сесть за руль и другие подобные ситуации могут обернуться трагедиями.

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