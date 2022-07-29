Девять миллионов рублей выделят на поддержку художественных школ Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художественные школы Иркутской области поддержат девятью миллионами рублей. Эти деньги направят в рамках госпрограммы «Развитие культуры», их предназначение – улучшение материальной и технической базы учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Для обучения детей изобразительному искусству нужны мольберты, этюдники, наборы предметов для натюрмортов, наглядные пособия, - перечисляют специалисты. - Их получат школы, которые пройдут специальный конкурсный отбор министерства культуры и архивов Иркутской области.

Участвовать в конкурсе могут школы с углубленным изучением предметов, то есть те учреждения, где ребят Приангарья обучают дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства.

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