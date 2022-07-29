Подозреваемых в незаконной рубке лиственницы и кедра задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемых в незаконной рубке лиственницы и кедра недалеко от села Вершина Тутуры задержали полицейские. Двое мужчин 35-ти и 45-ти лет спилили при помощи бензопилы более 20 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Информацию о вырубке мы получили в середине июля, - говорят полицейские. – Во время оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности незаконных лесорубов и задержать их.

Ущерб от рубки оценивается в 190 тысяч рублей. У подозреваемых изъяты техника и срубленный лес. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сибирякам грозит до семи лет лишения свободы.

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