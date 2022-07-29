Энергоснабжение в Киренском районе полностью восстановлено. Фото: правительство Иркутской области

Энергоснабжение в Киренском районе после сильнейшего урагана полностью восстановлено. Об этом сообщает губернатор Иркутской области в социальных сетях со ссылкой на мэра района Кирилла Свистелина.

- 28 июля электричество было подано в дома жителей села Кривошапкино, которое оставалось обесточенным дольше других населенных пунктов, - рассказал глава региона.

Напомним, шторм обрушился на Киренский район в минувшую субботу, 23 июля. Ветер повалил повалил больше 120 опор энергоснабжения и повредил крыши домов. Из-за чего были отключены все десять воздушных линий 10 кВ, питающие Киренск, а также линия, идущая на Алексеевск.

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