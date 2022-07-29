Игорь Кобзев: подъем заболеваемости коронавирусом в Иркутской области ожидается осенью Фото: Олег ЗОЛОТО

По прогнозам специалистов, подъем заболеваемости коронавирусом в Иркутской области придется на осень. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что ухудшение ситуации с инфекцией наблюдается по всей стране. Появились новые штаммы – «Ниндзя», «Кентавр».

- Мы не говорим о введении масочного режима в местах общего пользования. Но во время посещения поликлиник и больниц лучше пользоваться средствами индивидуальной защиты, - отметил глава региона. - Само собой, для медперсонала на рабочем месте масочный режим никто не отменял. Кроме этого, стоит носить маски людям старшего поколения.

Особое внимание члены штаба обратили на необходимость ревакцинации и вакцинации от коронавирусной инфекции жителей региона. После снятия ограничительных мер обращений в медучреждения по этому поводу резко снизилось.

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