Экс-чиновник из Иркутской области объявлен в федеральный розыск за взятку

Чиновник из Иркутской области объявлен в федеральный розыск за взятку. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В федеральный розыск объявлен 69-летний экс-сотрудник администрации Казачинско-Ленского района, скрывшийся от предварительного следствия. Бывшего и.о. заведующего отделом архитектуры, строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Макаренко обвиняют в получении крупной взятки. В 2018 году подозреваемый через посредника незаконно получил 240 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и регионального УФСБ.

- Следователи СК России установили, что взятку должностному лицу передал исполнительный директор строительной компании за совершение действий (бездействия) при приемке выполненных работ у предприятия по муниципальным контрактам, связанным с ремонтом и содержанием автодорог, - рассказали в ведомствах.

Если Вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить ее по телефону доверия Следственного управления СК России по Иркутской области, либо УФСБ России по Иркутской области.

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