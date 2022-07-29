Без вести пропавшего 59-летнего грибника разыскивают в Усть-Илимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимском районе идут поиски без вести пропавшего Михаила Созинова. 59-летний мужчина 25 июля отправился в лес возле поселка Сибирский, чтобы собрать грибы, но домой не вернулся. В полицию с заявлением о его исчезновении обратились его родственники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Михаила Созинова, полицейские просят позвонить по официальным телефонам ведомства, - отметили в региональном Главке МВД.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет. Высокого роста, среднего телосложения, волосы с сединой, коротко стрижены, глаза карие.

Был одет: в кофту серого цвета, синие футболку, джинсы и кроссовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбление века. Иркутянка, укравшая из банка полмиллиарда рублей, найдена в Испании. Иркутянку, укравшую из банка полмиллиарда рублей, этапируют из Испании. (подробности)

Что стало с владельцем свиньи-убийцы, которая загрызла мужчину в Иркутской области. Хозяин свиньи-убийцы, загрызшей человека в Иркутской области, останется на свободе на время следствия. (подробности)