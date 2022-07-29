«Ростелеком» начал предоставлять цифровые услуги связи в частном секторе города Братска Иркутской области

«Ростелеком» в июле этого года ввел в эксплуатацию оптические линии связи и начал подключать физических лиц к интернету в жилом районе Гидростроитель в частном секторе города Братска Иркутской области. На новых сетях стало возможным использовать один кабель для одновременного подключения домашнего интернета, цифрового видеосервиса Wink и видеонаблюдения.

«Замечательно, что в частный сектор нашего города оптоволоконными линиями связи зашел федеральный оператор “Ростелеком”. Братчане давно этого ждали, потому что скоростной интернет в лучшую сторону для пользователей меняет условия для дистанционного образования, развития бизнеса, проведения досуга», — подчеркнул председатель комитета по управлению Правобережным районом города Братска Дмитрий Красько.

«Мы продолжаем строить оптику в садоводствах и частном секторе, благодаря чему у местных жителей появляется возможность подключать цифровые сервисы, которые раньше были доступны абонентам только в мегаполисах и крупных городах», — комментирует заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Winkдоступен на экранах домашнего телевизора, на смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Зритель может ставить эфир на паузу, просматривать фильмы и передачи из архива, прослушивать аудиокниги. Кроме того, в видеосервисе можно ограничить доступ детей к нежелательному контенту.

Видеонаблюдение востребовано у жителей частного сектора для контроля задомом и подворьем. Записи просматриваются как со смартфона через мобильное приложение, так и с компьютера при входе в личный кабинет. В услугу «Видеонаблюдение» входит сам сервис и видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения.

Узнать подробности и оставить заявку на подключение услуг можно на сайте и по номеру 8 800 1000 800.

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