Инженер из Шелехова отдал мошенникам 30 тысяч рублей за фейковые интимные фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Знакомство с привлекательной девушкой в социальных сетях привело инженера из Шелехова к потерям финансов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Началась переписка в январе этого года. Красавица рассказала потенциальному ухажеру, что ей 23 года, живет в Иркутске. После месяца виртуального общения собеседница начала радовать 22-летнего сибиряка интимными фото, однако вскоре сообщения резко прекратились.

- В июле шелеховчанин получил сообщение с незнакомого электронного адреса. Автором его была любительница интимных фото. Она заявила, что при знакомстве преувеличила свой возраст и на самом деле является несовершеннолетней, - рассказали в ведомстве. - Вместе с откровением незнакомка прислала скриншоты их переписки. За так называемое молчание, чтобы дело не дошло до полиции, она потребовала от заявителя 30 тысяч рублей.

Боясь стать фигурантом уголовного дела, мужчина отправил деньги, но проблемы на этом не закончились. Аферистка сообщила молодому человеку, что мать девушки-подростка все же обратилась в полицию, но за 200 тысяч рублей обещала отказаться от обвинений. Однако, когда мошенница отказалась назвать номер отдела полиции, в котором якобы приняли заявление, потерпевший понял, что его обманули.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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