Светофоры с совмещенной фазой впервые установят в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске впервые появятся светофоры с дополнительной секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и авто, совершающих поворот. Их установят на четырех участках по улице Декабрьских Событий: на пересечениях с улицами Ямская, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса и Тимирязева. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– На уже имеющихся светофорах будет сделана дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета, – рассказала руководитель сектора безопасности дорожного движения администрации Иркутска Юлия Ворончихина.

Иркутян просят быть предельно внимательными в местах, где появятся светофоры с совмещенной фазой. При включении разрешающего сигнала и дополнительной секции автомобилист должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать.

Как отмечают специалисты, появление дополнительных секций повысит безопасность дорожного движения. При этом пропускная способность улицы Декабрьских Событий не изменится.

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