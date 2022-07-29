В МЧС бьют тревогу из-за участившихся случаев гибели детей на водоемах Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В МЧС бьют тревогу. С начала лета в Иркутской области утонули семь детей и подростков. Так, вечером 28 июля на реке Ангаре в районе «Квадратов» возле плотины ГЭС погиб 17-летний юноша. По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу, один их них пошел купаться и на расстоянии семи метров от берега скрылся из виду. Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли тело и передали его сотрудникам полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Зачастую обстоятельствами гибели детей на водоемах являются неумение плавать и отсутствие контроля за несовершеннолетними со стороны взрослых, - отметил врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов. - Все погибшие дети утонули во время купания в необорудованных местах.

С начала года в результате рейдов на водоемах региона были выявлены 183 ребенка без сопровождения взрослых. Их родители оштрафованы. Нарушение предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

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