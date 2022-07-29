Иркутскстат: число иностранцев в гостиницах Иркутской области снизилось на 71% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гостиницах Иркутской области увеличилось число постояльцев - на 31% по сравнению с прошлым годом. Жители других регионов страны стали останавливаться в отелях Приангарья чаще на 35%. При этом возможность встретить в них иностранцев резко снизилась. Их количество уменьшилось на 71%. Такие данные приводит Иркутскстат.

- За год было размещено 878,4 тысяч человек, из них 2% - иностранные граждане, - отметили в Иркутскстате. - В общем числе иностранцев, воспользовавшихся услугами КСР, 19,3% - граждане Узбекистана, 10,6% - Китая, 10,1% - Киргизии, 7,2% - Белоруссии, 6,8% - Таджикистана, 5,6% - Германии, 4,5% - Казахстана, 3,1% - Франции, 1,6% - граждане США.

При этом каждый четвертый постоялец приехал в Иркутскую область ради командировки или других деловых целей. Однако личные мотивы среди размещенных в отелях все же преобладают - 56%. Продолжительность пребывания в гостиницах, в основном, длится от 1 до 4 ночевок.

Данные приводит Иркутскстат.

Больше всего отелей находится в областном центре -132 единицы, еще 59 гостиничных домов зарегистрировано в Ольхонском районе. В Иркутском и Слюдянском районах - 52 и 49 соответственно.

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