Трех человек спасли из горящей пятиэтажки на улице Просвещения в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 29 июля в Иркутске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Просвещения. Загорелась одна из квартир на первом этаже из-за замыкания электропроводки. Около 8 часов жильцы заметили в подъезде дым и сообщили об этом по телефону 101. По адресу незамедлительно выехали спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление, рассказали в ведомстве. - До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Из-за легкого отравления угарным газом пострадала 85-летняя пенсионерка. В момент прибытия пожарных она находилась во дворе дома. Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Также с верхних этажей были спасены еще три человека, в том числе мужчина с ограниченными физическими возможностями. Он проживает на этаж выше квартиры, где произошел пожар.

Борьба с огнем продолжалась 15 минут. Через час последствия пожара были ликвидированы, подъезд проветрили, и жильцы смогли вернуться в дом.

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