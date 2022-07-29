Ведущего скитальческий образ жизни мужчину разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские разыскивают без вести пропавшего Анатолия Овчинникова. Перед исчезновением 66-летний мужчина был замечен в Усть-Илимске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что жителя Усть-Илимска видели последний раз около 11-ого микрорайона, - отметили в ведомстве. - Кроме того, разыскиваемый ведет скитальческий образ жизни.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Михайловича, изображенного на фото, просьба сообщить по официальным телефонам ведомства.

Приметы: рост около 170 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темно-синие трико, черные туфли.

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