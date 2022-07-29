Еще 190 жителей Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно актуальной статистике по заболевшим в Иркутской области COVID-19, на 29 июля в регионе число подтвержденных случаев заражения выросло до 298 369, +190 за минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Справиться с коварной болезнью за все время смогли 293 559 человек, - отметили в ведомстве.

За последние 24 часа в Приангарье от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии зарегистрировано 8699 летальных случаев. Еще 722 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» продолжают проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

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