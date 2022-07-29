80 тысяч рублей штрафа за продажу самогона школьнику грозит женщине в Усть-Ордынском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Усть-Ордынский 42-летней женщине грозит крупный штраф за продажу домашнего самогона 14-летнему школьнику. При этом чуть более 0,5 литра алкоголя стоило 200 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Стоит отметить, что возраст подростка был очевиден. При этом продавец даже не осведомилась ни о том, сколько лет покупателю, ни о цели приобретения спиртного, - рассказали в ведомстве. - По месту жительства обвиняемой обнаружено и изъято почти 160 литров браги, 6 литров готового вещества и самогонный аппарат.

Выяснилось, за год до этого подсудимая уже была оштрафована на 10 тысяч рублей за идентичное нарушение. Подписанный прокурором обвинительный акт направлен в суд для принятия решения по существу.

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