Спасатели обновили переправу через реку Лангатуй в предгорьях хребта Хамар-Дабан

Спасатели обновили переправу через горную реку Лангатуй в предгорьях хребта Хамар-Дабан. Фото: БПСО

Объединенная группа специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда и добровольцев обновили мост через горную реку Лангатуй в предгорьях хребта Хамар-Дабан. Несколько лет инициативная группа ветеранов туризма и спасательного дела занимается техническим облуживанием популярных у туристов переправ. Об этом сообщают в пресс-службе ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

- Мост активно эксплуатируется туристами, спасателями и грибниками. При помощи троса мы зафиксировали правую часть, а также разгрузили конструкцию по центру и обновили перила, – рассказал ветеран Байкальского отряда Виталий Бочков.

Напомним, мост «Связной» был построен в 2016 году, в 2019 его смыло большой водой. В феврале и июне 2020 спасатели и добровольцы в два этапа восстановили, обновили и укрепили конструкцию.

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