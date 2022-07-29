Около 30 тысяч лилий впервые вырастили в иркутском Горзеленхозе. Фото: администрация Иркутска

В иркутском Горзеленхозе побит цветочный рекорд. Впервые на предприятии вырастили 28 тысяч лилий, которые распустятся в августе и сентябре. Скоро к продаже будут готовы 12 сортов: крупные, высокорослые, разноцветные лилии Maxima, Эль Капитан, Angela, Edsilia, Monika, Rafaela, Samuela, а также махровые сорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– В прошлом году мы начали большую модернизацию тепличного комплекса. Сегодня в работе – 4 современных теплицы площадью 350 м2 каждая. Именно в новых сооружениях впервые пробуем выращивать светолюбивые лилии, - рассказал директор предприятия Георгий Ни.

К слову, сразу же после «сезона лилий» появятся хризантемы. К середине октября распустятся 7 тысяч этих цветов 20-ти сортов. Кроме этого, скоро высадят луковицы пионов. Изготавливать букеты из них будут следующей весной.

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