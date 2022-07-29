Лето вернется в Иркутск в предстоящие выходные

Синоптики: до +26 градусов потеплеет в Иркутске в 30 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики обещают иркутянам возвращения лета. В субботу, 30 июля, в областном центре днем потеплеет до +24...+26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки +12...+14. Также ожидаются переменная облачность и юго-восточный ветер 4-9 м/с. Зонт и резиновые сапоги в эти дни горожанам не пригодятся. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- Выходные в Приангарье выдадутся теплыми, - отмечают специалисты. - Кратковременные дожди ожидаются местами в Катангском, западных, северо-западных районах. Днем в верхнеленских районах местами пройду ливни с грозами. При этом порывы ветра достигнут 14 м/с. Утром при прояснении на землю упадет туман.

Ночью термометр покажет +10...+15 градусов, при прояснении температура упадет до +5. В Катангском и северо-восточных районах днем потеплеет до +22,+27 градусов.

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