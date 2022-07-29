Врача из Ольхонского района наградили Почетной грамотой ЗС

Александр Ведерников наградил Почетной грамотой ЗС врача из Ольхонского района.

Врача из Ольхонского района наградили Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области. Ее отметили за вклад в развитие здравоохранения. Грамоту медику вручил председатель областного парламента Александр Ведерников.

Сейчас Мария Ильина работает врачом инфекционистом в Ольхонской районной больнице.

Александр Ведерников отметил, что награда вручается в то время, когда ожидается новая волна коронавируса, нагрузка на медицинских работников снова возрастет. Спикер пожелал врачу и ее коллегам здоровья, сил и оптимизма.

Мария Ильина пришла в систему здравоохранения в 1987 году. Начинала свой путь с медицинской сестры. Затем окончила Иркутский государственный медицинский университет, работала в Усть-Ордынском бурятском округе в комитете здравоохранения, а также главным врачом окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Центр в то время входил в десятку лучших профильных лечебных учреждений России. Пять лет назад Мария Ильина приняла участие в программе «Земский доктор» и стала работать в Ольхонской районной больнице.