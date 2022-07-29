Рассказываем, по каким адресам ждать отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа. Самое долгое из них продлится до 8 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидаются отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа: адреса и сроки

Света не будет до 8 часов

Под отключения попадут практически все районы Иркутска.

Актуальные адреса и сроки.

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу

Сроки работ могут быть изменены.

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