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Общество29 июля 2022 9:54

Рассказываем, по каким адресам ждать отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рассказываем, по каким адресам ждать отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа

Рассказываем, по каким адресам ждать отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа. Самое долгое из них продлится до 8 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, Октябрьского, Свердловского и Ленинского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидаются отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света в Иркутске 30 июля и 1 августа: адреса и сроки

Света не будет до 8 часов

Света не будет до 8 часов

Под отключения попадут практически все районы Иркутска.

Под отключения попадут практически все районы Иркутска.

Актуальные адреса и сроки.

Актуальные адреса и сроки.

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа

Отключения света пройдут в Иркутске 30 июля и 1 августа

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу

Сроки работ могут быть изменены.

Сроки работ могут быть изменены.

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