Ждать ли дождя 30 июля в Иркутске, рассказали синоптики Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Последние выходные июля в Иркутске обещают быть теплыми. Поэтому, горожанам стоит насладиться погодой либо на дачах, либо на природе. В субботу, 30 июля синоптики не обещают дождя в Иркутске. Ветер подует юго-восточный 4-9 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +24, +26 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, местами возможны кратковременные дожди. В Катангском, западных, северо-западных и днем в верхнеленских районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура днем +22,+27 градусов, при облачной погоде +16,+21.

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