Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 1:55

Ждать ли дождя 30 июля в Иркутске, рассказали синоптики

30 июля в Иркутске ожидается до +26 градусов
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Ждать ли дождя 30 июля в Иркутске, рассказали синоптики

Ждать ли дождя 30 июля в Иркутске, рассказали синоптики

Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Последние выходные июля в Иркутске обещают быть теплыми. Поэтому, горожанам стоит насладиться погодой либо на дачах, либо на природе. В субботу, 30 июля синоптики не обещают дождя в Иркутске. Ветер подует юго-восточный 4-9 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +24, +26 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, местами возможны кратковременные дожди. В Катангском, западных, северо-западных и днем в верхнеленских районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура днем +22,+27 градусов, при облачной погоде +16,+21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлапая медведица, сбежавшая из питомника «К-9» в Иркутске, может быть мертва (Подробности)