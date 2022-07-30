Заживо сжечь свою мать в квартире пытался житель Иркутского района Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедией едва не закончилась ссора между 33-летним жителем села Никольск с матерью , ее сожителем и соседом. После конфликта, мужчина облил квартиру легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Затем он выбежал в подъезд и подпер дверь снаружи, чтобы мать с сожителем не смогли выбраться. К счастью, квартира оказалась на первом этаже, и жильцы смогли выбраться на улицу из окна. Правда, женщина успела получить ожоги. Ее доставили в больницу. Жилище успели потушить прибывшие пожарные.

- Поджигателя через несколько часов задержали в лесу, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Оказалось, ранее мужчина был несколько раз судим. На этот раз против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом путем поджога».

Добавим, что суд уже отправил пиромана под стражу.