Такси с пассажирами перевернулось на повороте на Александровский тракт в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 30 июля на перекрестке Александровского и Качугского трактов. Водитель Фольксвагена службы такси, поворачивая на Александровский тракт столкнулся с Тойотой, которая ехала по Качугскому в сторону Иркутска. От удара Фольксваген перевернулся. Отметим, что по правилам дорожного движения, главная дорога была у водителя Тойоты.

- Пострадали два пассажира, находящиеся в салоне такси, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу.

Полицейские выясняют все подробности аварии. Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов быть внимательными на трассах и городских улицах.

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